В одному з районів Києва виявили трупи собак: що сталося
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У Голосіївському районі столиці виявили трупи собак. Наразі на місці працюють ветеринари та правоохоронні органи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
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"9 червня близько 15:30 у столиці поблизу вулиці Васильківської виявлені собаки, зачинені у приватному автобусі. За попередніми висновками, внаслідок теплового удару три тварини загинули, решта – у важкому стані", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Ветеринарні лікарі комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" надали їм першу допомогу. Собаки під наглядом фахівців.
На місці працюють правоохоронні органи для з’ясування обставин події. Остаточні причини загибелі та травмування тварин будуть відомі лише після проведення відповідної низки експертиз.
Нагадаємо
Понад 300 собак загинуло у притулку для тварин на Київщині через війну.