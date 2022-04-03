Київщина: понад 300 собак загинуло у притулку для тварин на через війну
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Понад 300 собак загинуло у притулку для тварин на Київщині через війну. Про це у Facebook повідомляє рух за права тварин UAnimals.
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"Щойно Бородянка була звільнена від окупантів, двоє волонтерів змогли потрапити до притулку. Сьогодні волонтери вирушили до притулку, аби забрати найтяжчих собак, а також нагодувати решту тих, хто вижив. Загалом із 485 вижило лише 150", - розповіли зоозахисники.
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Повідомляється, що у притулку з початку війни тварини залишилися закритими у вольєрах без їжі та води.
"На щастя, частина собак вижила, хоч і перебуває у тяжкому стані. 27 тварин у найтяжчому стані вивезли на лікування до приватних клінік", - йдеться в повідомленні.
В організації подякували волонтерам і повідомили, що перерахують 50 тис. грн винагороди за порятунок тварин з Бородянського притулку.
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