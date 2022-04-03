Киевщина: более 300 собак погибли в приюте для животных из-за войны

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"Как только Бородянка была освобождена от оккупантов, двое волонтеров смогли попасть в приют. Сегодня волонтеры отправились в приют, чтобы забрать самых тяжелых собак, а также накормить остальных выживших. Всего из 485 выжило только 150", - рассказали зоозащитники.

Детали

Сообщается, что в приюте с начала войны животные остались закрытыми в вольерах без еды и воды.

"К счастью, часть собак выжила, хоть и находится в тяжелом состоянии. 27 Животных в тяжелом состоянии вывезли на лечение в частные клиники", - говорится в сообщении.

В организации поблагодарили волонтеров и сообщили, что перечислят 50 тыс. Грн вознаграждения за спасение животных из Бородянского приюта.

Напомним

В Харькове российские оккупанты разбомбили приют для животных.

Харьковский кот Степан собрал 10 тысяч долларов для животных из зон боевых действий.