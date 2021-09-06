В Одесу доставили 23 тис. доз Pfizer
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Сьогодні в Одеську область на регіональні склади прибуло 23 тис. доз вакцини Pfizer. Тепер вакцина буде доступна для першого щеплення, а не тільки для ревакцинації. Про це повідомляє Одеський обласний центр громадського здоров'я, передає УНН.
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За інформацією центру з 7 вересня почнеться розподіл партії на медичні установи. Орієнтовно 8-9 вересня повинна стартувати вакцинація.
Медики також повідомляють, що препарат Moderna не буде доступний для вакцинації першими дозами в найближчі 10 днів. Там підкреслили, що зараз цієї вакцини в країні немає. За даними медиків, в минулі вихідні в Одесі вакциновано 7 тис. осіб. Пік вакцинацій був в серпні - 12 тис. осіб.