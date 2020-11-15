В Одеському морському порту горіла понтонна майстерня

“15 листопада до ДСНС надійшла інформація, що у м. Одеса на території ДП „Одеський морський торгівельний порт“ сталося загорання плаваючої понтонної майстерні”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежу гасили 48 рятувальників та 12 одиниць техніки.

“О 18:52 пожежу на плаваючій понтонній майстерні локалізовано на площі 20 м кв. О 19:02 пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає”, — повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі на агрегатному заводі сталася пожежа, постраждалих немає.