В Одесском морском порту горела понтонная мастерская

“15 ноября в ГСЧС поступила информация, что в г. Одесса на территории ГП „Одесский морской торговый порт“ произошло возгорание плавающей понтонной мастерской”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар тушили 48 спасателей и 12 единиц техники.

“В 18:52 пожар на плавающей понтонной мастерской локализован на площади 20 м кв. В 19:02 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет”, — сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНН, в Днепре на агрегатном заводе произошел пожар, пострадавших нет.