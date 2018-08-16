В Одеській області у п'яної матері забрали немовля
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 16 серпня. УНН. Поліцейські вилучили у п'яної матері немовля в Одеській області. Його одразу помістили до лікарні, де медичні працівники надали дитині допомогу. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в області, передає УНН.
Інцидент стався в одному із сіл Подільського району. В поліцію зателефонувала фельдшер, яка повідомила, що не може потрапити в будинок місцевої жительки для проведення патронажного огляду чотиримісячної дівчинки. За вказаною адресою виїхали співробітники поліції та служби у справах дітей району.
Як виявилося, мати немовляти перебувала в стані алкогольного сп'яніння, а дівчинка до обідньої пори не годована. Шкірні покриви по всьому тілу червоного кольору, вкриті прищами та ранами. Чиновники прийняли рішення негайно вилучити дитину і помістити в лікарню.
"Дана громадянка вже позбавлена батьківських прав на шістьох дітей. Зараз вона притягнута до відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Буде вирішуватись питання про позбавлення її батьківства і на цю дитину", - повідомив начальник Подільського ВП Микола Піщанський.
Нагадаємо, у Кіровоградській області соцпрацівники забрали з родини чотирирічного хлопчика, який у своєму віці важив лише 7 кілограмів.