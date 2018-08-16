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В Одесской области у пьяной матери забрали младенца

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 16 августа. УНН. Полицейские изъяли у пьяной матери младенца в Одесской области. Его сразу поместили в больницу, где медицинские работники оказали ребенку помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области, передает УНН.

В Одесской области у пьяной матери забрали младенца

Инцидент произошел в одном из сел Подольского района. В полицию позвонила фельдшер, которая сообщила, что не может попасть в дом местной жительницы для проведения патронажного осмотра четырехмесячной девочки. По указанному адресу выехали сотрудники полиции и службы по делам детей района.

Как оказалось, мать младенца находилась в состоянии алкогольного опьянения, а девочка в обеденное время не кормлена. Кожные покровы по всему телу красного цвета, покрытые прыщами и ранами. Чиновники приняли решение немедленно изъять ребенка и поместить в больницу.

"Данная гражданка уже лишена родительских прав на шестерых детей. Сейчас она привлечена к ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Будет решаться вопрос о лишении ее родительства и на этого ребенка", - сообщил начальник Подольского ОП Николай Песчанский.

Напомним, в Кировоградской области соцработники забрали из семьи четырехлетнего мальчика, который в своем возрасте весил всего 7 килограммов.

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