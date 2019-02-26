В Одеській області скоєно розбійний напад на фермера
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Озброєні зловмисники скоїли розбійний напад на фермера у його помешканні. Сталася подія у селі Струмок Одеської області. Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.
Троє невідомих у масках проникли до будинку місцевого фермера. Зловмисники побили господаря та його брата, що також перебував у будинку. Після чого грабіжники здійснили постріл у двері для залякування фермера. Зловмисникам вдалося заволодіти грошима фермера на суму близько 30 тисяч доларів та ювелірними виробами. Після цього нападники зникли з награбованим у невідомому напрямку.
Розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
Як повідомляв УНН, в Одесі скоєно розбійний напад на АЗС.