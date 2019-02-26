В Одесской области совершено разбойное нападение на фермера
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Вооруженные злоумышленники совершили разбойное нападение на фермера в его доме. Произошло событие в селе Ручей Одесской области. Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.
Трое неизвестных в масках проникли в дом местного фермера. Злоумышленники избили хозяина и его брата, который также находился в доме. После чего грабители совершили выстрел в дверь для запугивания фермера. Злоумышленникам удалось завладеть деньгами фермера на сумму около 30 000 долларов и ювелирными изделиями. После этого нападавшие скрылись с награбленным в неизвестном направлении.
Начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).
Как сообщал УНН, в Одессе совершено разбойное нападение на АЗС.