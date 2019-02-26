В Одесской области совершено разбойное нападение на фермера

Трое неизвестных в масках проникли в дом местного фермера. Злоумышленники избили хозяина и его брата, который также находился в доме. После чего грабители совершили выстрел в дверь для запугивания фермера. Злоумышленникам удалось завладеть деньгами фермера на сумму около 30 000 долларов и ювелирными изделиями. После этого нападавшие скрылись с награбленным в неизвестном направлении.



Начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).



Как сообщал УНН, в Одессе совершено разбойное нападение на АЗС.