В Одеській області чоловік застрелив співмешканця з саморобної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В одному з сіл Кілійського району Одеської області чоловік застрелив іншого з саморобної зброї. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Між господарем будинку (чоловік 1977 року народження) та чоловіком, який із ним мешкав (1971 року народження), виник побутовий конфлікт. Господар схопив саморобну вогнепальну зброю 32-го калібру (перероблено з ракетниці) та вистрілив в іншого.
У результаті пострілу потерпілий отримав смертельне вогнепальне поранення у живіт та помер на місці. Господаря затримано за підозрою в умисному вбивстві.
Досудове розслідування триває.
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