В Одесской области мужчина застрелил сожителя с самодельного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В одном из сел Килийского района Одесской области мужчина застрелил другого из самодельного оружия. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Между хозяином дома (мужчина 1977 года рождения) и мужчиной, который с ним жил (1971 года рождения), возник бытовой конфликт. Хозяин схватил самодельное огнестрельное оружие 32-го калибра (переделанное с ракетницы) и выстрелил в другого.
В результате выстрела потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в живот и скончался на месте. Хозяина задержали по подозрению в умышленном убийстве.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Черниговской области в лесополосе обнаружен труп человека.