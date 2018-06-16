В Одесі загорівся дах ресторану в міському саду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Вранці у суботу в міському саду Одеси загорілася покрівлі будівлі ресторану "Пивной сад". Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України в Одеській області.
Рятувальники отримали повідомлення про те, що на вулиці Гавана на території міського саду сталось загорання покрівлі ресторану, 16 червня о 7:39.
О 7:42 було встановлено загорання покрівлі прибудови до ресторану на площі 150 м. кв. У зв'язку із загрозою розповсюдження вогню на ресторан і територію парку до місця пожежі були спрямовані додаткові сили і засоби. Рятувальники локалізували пожежу о 8:06 та о 8:33 її ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, біля Львова згорів ресторан, відкрито провадження.