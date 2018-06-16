В Одессе загорелась крыша ресторана в городском саду

Спасатели получили сообщение о том, что на улице Гавана на территории городского сада произошло возгорание кровли ресторана, 16 июня в 7:39.

В 7:42 было установлено возгорание кровли пристройки в ресторан на площади 150 м. кв. В связи с угрозой распространения огня на ресторан и территорию парка к месту пожара были направлены дополнительные силы и средства. Спасатели локализовали пожар в 8:06 и в 8:33 его ликвидировали.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, под Львовом сгорел ресторан, открыто производство.