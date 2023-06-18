В Одесі заборонили продаж риби і морепродуктів з невстановлених місць вилову
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. В Одесі заборонили торгівлю рибою та іншими морепродуктами невстановленого місця вилову. Про це повідомили у неділю в Одеській міській раді, пише УНН.
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"В Одесі заборонено реалізацію населенням стихійної торгівлі рибою та морепродуктами невстановленого місця вилову поблизу ринків, торговельних центрів тощо", - повідомили на сайті мерії.
Деталі
Також керівників підприємств та установ в Одесі поінформували про таку заборону.
Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради 17 червня 2023 року.
Доповнення
В Одесі заборонили купатися на усіх міських пляжах.
Нагадаємо
Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС у Чорне море з Дніпра потрапила велика кількість сміття та уламків. Вода досягла узбережжя Одещини, принісши із собою фрагменти зруйнованих будинків та предмети побуту жителів Херсонщини.
Також через підрив Каховської ГЕС почався мор риби.