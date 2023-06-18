В Одессе запретили продажу рыбы и морепродуктов из неустановленных мест вылова

Цитата

"В Одессе запрещена реализация населением стихийной торговли рыбой и морепродуктами неустановленного места вылова вблизи рынков, торговых центров и т.д.", - сообщили на сайте мэрии.

Детали

Также руководителей предприятий и учреждений в Одессе проинформировали о таком запрете.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета 17 июня 2023 года.

Дополнение

В Одессе запретили купаться на всех городских пляжах.

Напомним

Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС в Черное море из Днепра попало большое количество мусора и обломков. Вода достигла побережья Одесской области, принеся с собой фрагменты разрушенных домов и предметы быта жителей Херсонщины.

Также из-за подрыва Каховской ГЭС начался мор рыбы.