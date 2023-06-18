В Одессе запретили продажу рыбы и морепродуктов из неустановленных мест вылова
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Одессе запретили торговлю рыбой и другими морепродуктами неустановленного места вылова. Об этом сообщили в воскресенье в Одесском городском совете, пишет УНН.
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"В Одессе запрещена реализация населением стихийной торговли рыбой и морепродуктами неустановленного места вылова вблизи рынков, торговых центров и т.д.", - сообщили на сайте мэрии.
Детали
Также руководителей предприятий и учреждений в Одессе проинформировали о таком запрете.
Соответствующее решение принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета 17 июня 2023 года.
Дополнение
В Одессе запретили купаться на всех городских пляжах.
Напомним
Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС в Черное море из Днепра попало большое количество мусора и обломков. Вода достигла побережья Одесской области, принеся с собой фрагменты разрушенных домов и предметы быта жителей Херсонщины.
Также из-за подрыва Каховской ГЭС начался мор рыбы.