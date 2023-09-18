В Одесі взялися за дитячий театр, який не бачив ремонту 25 років

Деталі

Відповідно до умов договору, капітальний ремонт та реставрація дитячого театру має завершитися до 1 травня 2024 року. І тільки по завершенню робіт компанія-переможець отримає кошти у розмірі 31 млн грн, тобто на умовах післяоплати.

Зазначимо, що цей тендер викликав дискусію у суспільстві, частина якого вважає, що ремонт театру під час війни не на часі. Інша ж частина людей вважає, що діти не мають страждати через війну. Вочевидь, саме фактор дітей став вирішальний, адже з початку повномасштабного вторгнення рф театр не припиняв свою роботу - у найважчі періоди вистави робили онлайн.

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«З перших днів війни ми працюємо у різних форматах, онлайн і офлайн. Маємо досвід гри вистав у бомбосховищах, паркінгах, укриттях. Ми приймаємо багато переселенців - за 1,5 року понад 17 тис. переселенців побачили наші вистави. Півтора року ми чинимо свій культурний спротив, волонтеримо, донатимо на ЗСУ. Ставимо нові вистави, приймаємо глядачів різних вікових категорій», - розповіла УНН директорка театру Оксана Бурлай-Пітерова.

Додамо

У нещодавному інтерв’ю голова Одеської ОВА Олег Кіпер дав зрозуміти, що у питанні ремонту театру він не вагався і прийняв тверде рішення.

«Я сказав зробити це. Ніхто ж не каже, що там балкони падають, дах протікає. А якщо дитина зайде і впаде? Тож, що стосується театру юного глядача – я сказав – робити. Сьогодні у нас так багато людей гине на фронті, що ми маємо своїх дітей убивати під тими розвалинами? І, якщо чесно, я не розумію, чому театр до такого стану довели», - сказав Кіпер.

Також голова Одеської ОВА зауважив, що вибір між допомогою ЗСУ та ремонтом театру для дітей не стоїть - буквально місяць тому за ініціативою Кіпера усі райони Одещини виділили кошти для централізованої пидтримки військових - точної суми не називають, але мова йде про сотні мільйонів гривень.