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В Одессе взялись за детский театр, который не видел ремонта 25 лет

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Тендер по реставрации фасадов и кровли Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши завершен. Победителем стала компания «Олимп Буд Девелопмент», сообщает УНН со ссылкой на информацию из Prozorro.

Детали

Согласно условиям договора, капитальный ремонт и реставрация детского театра должен завершиться до 1 мая 2024 года. И только по завершению работ компания-победитель получит средства в размере 31 млн грн, то есть на условиях постоплаты.

Отметим, что этот тендер вызвал дискуссию в обществе, часть которого считает, что ремонт театра во время войны не ко времени. Другая же часть людей считает, что дети не должны страдать из-за войны. Очевидно, именно фактор детей стал решающим, ведь с начала полномасштабного вторжения рф театр не прекращал свою работу - в самые тяжелые периоды спектакли делали онлайн.

Цитата

«С первых дней войны мы работаем в разных форматах, онлайн и офлайн. Имеем опыт игры спектаклей в бомбоубежищах, паркингах, укрытиях. Мы принимаем много переселенцев - за 1,5 года более 17 тыс. переселенцев увидели наши спектакли. Полтора года мы оказываем свое культурное сопротивление, волонтерим, донатим на ВСУ. Ставим новые спектакли, принимаем зрителей разных возрастных категорий», - рассказала УНН директор театра Оксана Бурлай-Питерова.

Добавим

В недавнем интервью председатель Одесской ОВА Олег Кипер дал понять, что в вопросе ремонта театра он не колебался и принял твердое решение.

«Я сказал сделать это. Никто же не говорит, что там балконы падают, крыша протекает. А если ребенок зайдет и упадет? Поэтому, что касается театра юного зрителя – я сказал – делать. Сегодня у нас так много людей гибнет на фронте, что мы должны своих детей убивать под теми развалинами? И, если честно, я не понимаю, почему театр до такого состояния довели», - сказал Кипер.

Также председатель Одесской ОВА отметил, что выбор между помощью ВСУ и ремонтом театра для детей не стоит - буквально месяц назад по инициативе Кипера все районы Одесской области выделили средства для централизованной поддержки военных - точной суммы не называют, но речь идет о сотнях миллионов гривен.

Украинские Национальные Новости

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