В Одесі викрили мережу call-центрів, які обслуговували спонсорів бойовиків "ЛДНР"

"Кіберфахівці Служби безпеки України блокували в Одесі діяльність мережі нелегальних call-центрів, які обслуговували російській бізнес, що фінансував терористичні організації "Л/ДНР", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему організувала група місцевих мешканців, серед яких комерсанти та ІТ-фахівці. П’ять сall-центрів забезпечували роботу служби клієнтської підтримки російських компаній, які, за даними слідства, причетні до фінансування окупаційних адміністрацій в ОРДЛО.

Під час обшуків у приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з країною-агресором.

Слідчими Управління СБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Всіх організаторів схеми встановлено, з ними відбуваються процесуальні дії.

Перевіряється можлива причетність організаторів та працівників мережі call-центрів до сприяння діяльності спецслужб РФ на тимчасово окупованих територіях. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, у столиці заблоковано діяльність низки call-центрів, через які учасники злочинної групи ошукували іноземних громадян.