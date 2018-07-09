В Одесі відбулася урочиста церемонія відкриття Sea Breeze-2018

Навчання проходитимуть в Одеській та Миколаївських областях, а також в північно-західній акваторії Чорного моря з 9-21 липня. У навчаннях беруть участь 19 країн-учасниць НАТО.

Sea Breeze-2018 проводиться в рамках програми "Партнерство заради миру". Головна мета військових навчань - планування та проведення багатонаціональної морської операції з безпеки у кризовому регіоні. До навчань зі сторони України буде залучено 20 кораблів, катерів та суден, до 10 літальних апаратів, рятувальна пошуково-десантна група, підрозділ морської піхоти, підрозділи спеціального призначення, офіцери штабу.

Особливістю українсько-американського навчання Sea Breeze-2018 буде управління силами морського, повітряного та наземного компонентів безпосередньо з моря з борту штабного корабля ВМС США "Маунт Уітні". Особовий склад новоствореного Морського командування ВМС ЗСУ складатиме основу багатонаціонального штабу й у взаємодії зі своїми іноземними колегами отримає практичний досвід планування операцій та управління силами за стандартами НАТО.

Основними навчально-бойовими елементами та завданнями стануть дії протикорабельної та протиповітряної оборони, висадки морського десанту на необладнане узбережжя, проведення рейдових дій, тактичне маневрування та плавання в ордерах.

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, в акваторії Чорного моря стартують міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2018.