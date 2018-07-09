В Одессе состоялась торжественная церемония открытия Sea Breeze-2018

Учения будут проходить в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной акватории Черного моря с 9-21 июля. В учениях принимают участие 19 стран-участниц НАТО.

Sea Breeze-2018 проводится в рамках программы "Партнерство ради мира". Главная цель учений - планирование и проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе. К учениям с стороны Украины будет привлечено 20 кораблей, катеров и судов, до 10 летательных аппаратов, спасательная поисково-десантная группа, подразделение морской пехоты, подразделения специального назначения, офицеры штаба.

Особенностью украинского-американских учений Sea Breeze-2018 будет управление силами морского, воздушного и наземного компонентов непосредственно из моря с борта штабного корабля ВМС США "Маунт Уитни". Личный состав вновь Морского командования ВМС ВСУ будет составлять основу многонационального штаба и во взаимодействии со своими иностранными коллегами получит практический опыт планирования операций и управления силами по стандартам НАТО.

Основними учебно-боевыми элементами и задачами станут действия противокорабельной и противовоздушной обороны, высадки морского десанта на необорудованное побережье, проведение рейдовых действий, тактическое маневрирование и плавание в ордерах.

Напомним, сегодня, 9 июля, в акватории Черного моря стартуют международные военно-морские учения Sea Breeze-2018.