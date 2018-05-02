В Одесі сталась сутичка між активістами, є постраждалий
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. В Одесі, поблизу Кулікового поля, де зібрались активісти на траурний мітинг щодо подій 2 травня 2014 року, сталась сутичка між активістами. Про це УНН розповів радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.
“Сутичка стлалась за периметром. У результаті було затримано двох осіб. До Приморського райвідділу поліції надійшла інформація, що дві особи вдарили громадянина. Було встановлено особи громадян, що вчинили ці правопорушення. Вони були доставлені до Приморського райвідділу поліції, опитані”, — розповів він.
Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 125 КК України — умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. За словами Форостяка, громадянин, на якого було здійснено напад, вказав на своїх кривдників. Чи буде він звертатись до правоохоронців з заявою, поки не відомо.
“Якщо це трапиться — на них очікуватиме штраф. Громадянин, на якого було здійснено напад — прихильник (активістів — ред.) Кулікового поля, інші — ні”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, поліція перевіряла інформацію про підозрілий предмет на Куликовому полі в Одесі.