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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе произошла стычка между активистами, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 18223 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. В Одессе, возле Куликова поля, где собрались активисты на траурный митинг по событиям 2 мая 2014 года, произошла стычка между активистами. Об этом УНН рассказал советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

В Одессе произошла стычка между активистами, есть пострадавший

"Стычка произошла по периметру. В результате задержали двух человек. В Приморский райотдел полиции поступила информация, что два человека ударили гражданина. Были установлены личности граждан, совершивших эти правонарушения. Они были доставлены в Приморский райотдел полиции, опрошенны", - рассказал он.

Предварительная правовая квалификация ч. 1 ст. 125 УК Украины - умышленное нанесение легких телесных повреждений. По словам Форостяка, гражданин, на которого было совершено нападение, указал на своих обидчиков. Будет ли он обращаться в полицию с заявлением, пока не известно.

"Если это случится - их ждет штраф. Гражданин, на которого было совершено нападение, - сторонник (активистов - ред.) Куликова поля, другие - нет", - отметил он.

Как сообщал УНН, полиция проверяла информацию о подозрительном предмете на Куликовом поле в Одессе.

Украинские Национальные Новости

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