В Одессе произошла стычка между активистами, есть пострадавший

"Стычка произошла по периметру. В результате задержали двух человек. В Приморский райотдел полиции поступила информация, что два человека ударили гражданина. Были установлены личности граждан, совершивших эти правонарушения. Они были доставлены в Приморский райотдел полиции, опрошенны", - рассказал он.

Предварительная правовая квалификация ч. 1 ст. 125 УК Украины - умышленное нанесение легких телесных повреждений. По словам Форостяка, гражданин, на которого было совершено нападение, указал на своих обидчиков. Будет ли он обращаться в полицию с заявлением, пока не известно.

"Если это случится - их ждет штраф. Гражданин, на которого было совершено нападение, - сторонник (активистов - ред.) Куликова поля, другие - нет", - отметил он.

Как сообщал УНН, полиция проверяла информацию о подозрительном предмете на Куликовом поле в Одессе.