В Одесі пролунали потужні вибухи

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Так, у місті чули низку потужних вибухів. Офіційної інформації від місцевих органів влади наразі немає.

Наразі у місті лунає повітряна тривога.

Telegram-канали повідомляють про запуск ракет з акваторії Чорного моря.

Додамо

Раніше 11 липня російській окупанти випустили по Одещині сім ракет Х-31 з застосуванням авіації, зокрема, Су-30.

Одна з ракет влучила у приватний будинок.