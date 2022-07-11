В Одесі пролунали потужні вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Жителі Одеси та місцеві Telegram-канали повідомляють про гучні вибухи в місті, пише УНН.
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Так, у місті чули низку потужних вибухів. Офіційної інформації від місцевих органів влади наразі немає.
Наразі у місті лунає повітряна тривога.
Telegram-канали повідомляють про запуск ракет з акваторії Чорного моря.
Додамо
Раніше 11 липня російській окупанти випустили по Одещині сім ракет Х-31 з застосуванням авіації, зокрема, Су-30.
Одна з ракет влучила у приватний будинок.