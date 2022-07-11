В Одессе прогремели мощные взрывы

Детали

Так, в городе слышали ряд мощных взрывов. Официальной информации от местных органов власти пока нет.

В городе звучит воздушная тревога.

Telegram-каналы сообщают о запуске ракет из акватории Черного моря.

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Ранее 11 июля российские оккупанты выпустили по Одесщине семь ракет Х-31 с применением авиации, в частности, Су-30.

Одна из ракет попала в частный дом.