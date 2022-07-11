В Одессе прогремели мощные взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Жители Одессы и местные Telegram-каналы сообщают о громких взрывах в городе, пишет УНН.
Детали
Так, в городе слышали ряд мощных взрывов. Официальной информации от местных органов власти пока нет.
В городе звучит воздушная тревога.
Telegram-каналы сообщают о запуске ракет из акватории Черного моря.
Добавим
Ранее 11 июля российские оккупанты выпустили по Одесщине семь ракет Х-31 с применением авиации, в частности, Су-30.
Одна из ракет попала в частный дом.