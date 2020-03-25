В Одесі коронавірус підхопив молодик, що повернувся зі США - ОДА

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Підтвердили підозру на коронавірусну інфекцію в Одеській області у чоловіка 1995 року народження,який нещодавно прибув зі США. Про це у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.

"За даними Лабораторного центру МОЗ України ми маємо підтвердження підозри на коронавірусну інфекцію у мешканця Одеської області. Це чоловік 1995 року народження, який наразі проживає у місті Одеса та нещодавно прибув із США. Після прибуття та при виявленні симптомів він звернувся до Одеської міської інфекційної лікарні", - повідомив Куций.

З його слів, в лікарні у чоловіка взяли всі аналізи — на грип, ГРВІ та COVID-19. Після того, як тести на грип та ГРВІ дали негативний результат, матеріал хворого був направлений до референс-лабораторії у Києві, де сьогодні підтвердили наявність вірусу COVID-19.

"За даними інфекційної лікарні міста Одеса, 14.03.2020 пацієнт покинув відділення, підписавши документ про самоізоляцію. У заяві він наголошує на категоричному бажанні покинути лікарню та усвідомлює всі ризики порушення правил самоізоляції протягом 14 днів. Всю відповідальність за наслідки пацієнт взяв на себе та пішов самовільно. Цей документ є в наявності у лікарні та у правоохоронних органах. Наразі з чоловіком спілкується поліція щодо підтвердження самоізоляції та встановлення кола контактних осіб", - додав очільник ОДА. 

Як повідомляв УНН, станом на ранок середи в Україні зафіксовано 113 випадків зараження хворобою, що викликається новим коронавірусом.

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