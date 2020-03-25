В Одессе коронавирус подхватил молодой человек, вернувшийся из США - ОГА

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90339 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101499 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 103622 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Подтвердили подозрение на коронавирусную инфекцию в Одесской области у мужчины 1995 года рождения, который недавно прибыл из США. Об этом в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.

"По данным Лабораторного центра Минздрава Украины мы имеем подтверждение подозрения на коронавирусную инфекцию у жителя Одесской области. Это мужчина 1995 года рождения, который в настоящее время проживает в городе Одесса и недавно прибыл из США. По прибытии и при обнаружении симптомов он обратился в Одесскую городскую инфекционную больницу", - сообщил Куцый.

По его словам, в больнице у мужчины взяли все анализы - на грипп, ОРВИ и COVID-19. После того, как тесты на грипп и ОРВИ дали отрицательный результат, материал больного был направлен в референс-лабораторию в Киеве, где сегодня подтвердили наличие вируса COVID-19.

"По данным инфекционной больницы города Одесса, 14.03.2020 пациент покинул отделение, подписав документ о самоизоляции. В заявлении он отмечает категорическое желание покинуть больницу и осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и ушел самовольно. Этот документ есть в наличии в больнице и в правоохранительных органах. Сейчас с мужчиной общается полиция по подтверждению самоизоляции и установлению круга контактных лиц", - добавил глава ОГА.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро среды в Украине зафиксировано 113 случаев заражения болезнью, вызываемой новым коронавирусом.

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