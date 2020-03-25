В Одессе коронавирус подхватил молодой человек, вернувшийся из США - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Подтвердили подозрение на коронавирусную инфекцию в Одесской области у мужчины 1995 года рождения, который недавно прибыл из США. Об этом в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"По данным Лабораторного центра Минздрава Украины мы имеем подтверждение подозрения на коронавирусную инфекцию у жителя Одесской области. Это мужчина 1995 года рождения, который в настоящее время проживает в городе Одесса и недавно прибыл из США. По прибытии и при обнаружении симптомов он обратился в Одесскую городскую инфекционную больницу", - сообщил Куцый.
По его словам, в больнице у мужчины взяли все анализы - на грипп, ОРВИ и COVID-19. После того, как тесты на грипп и ОРВИ дали отрицательный результат, материал больного был направлен в референс-лабораторию в Киеве, где сегодня подтвердили наличие вируса COVID-19.
"По данным инфекционной больницы города Одесса, 14.03.2020 пациент покинул отделение, подписав документ о самоизоляции. В заявлении он отмечает категорическое желание покинуть больницу и осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и ушел самовольно. Этот документ есть в наличии в больнице и в правоохранительных органах. Сейчас с мужчиной общается полиция по подтверждению самоизоляции и установлению круга контактных лиц", - добавил глава ОГА.
Как сообщал УНН, по состоянию на утро среды в Украине зафиксировано 113 случаев заражения болезнью, вызываемой новым коронавирусом.