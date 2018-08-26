У Чорному морі два дні шукали потонулого жителя Хмельницької області
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В смт Затока Одеської області рятувальники два дні шукали тіло потонулого жителя Хмельницької області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області, передає УНН.
“23 серпня до служби порятунку „101“ Білгород-Дністровського району надійшло повідомлення про те, що близько 10:00 в смт. Затока під час відпочинку на узбережжі Чорного моря зник мешканець Хмельницької області, 1956 року народження”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, рятувальниками було обстежено берегову смугу та човнами по воді вздовж побережжя на відстані близько 6 км.
Вчора о 17:00 на відстані близько 150 метрів від берега у лимані біля мосту було виявлено тіло потонулого. За допомогою човнів рятувальниками тіло чоловіка передано працівникам національної поліції. Причини події встановлюються.
Нагадаємо, двоє людей, серед яких дитина, потонули під час катання на катамарані на озері Світязь на Волині.