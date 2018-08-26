В Черном море два дня искали утонувшего жителя Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В пгт Затока Одесской области спасатели два дня искали тело утонувшего жителя Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС в Одесской области, передает УНН.
"23 августа в службу спасения "101" Белгород-Днестровского района поступило сообщение о том, что около 10:00 в пгт. Залтока во время отдыха на побережье Черного моря исчез житель Хмельницкой области, 1956 года рождения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, спасателями была обследована береговая полоса и лодками по воде вдоль побережья на расстоянии около 6 км.
Вчера в 17:00 на расстоянии около 150 метров от берега в лимане возле моста было обнаружено тело утонувшего. С помощью лодок спасателями тело мужчины передано работникам национальной полиции. Причины происшествия устанавливаются.
Напомним, два человека, среди которых ребенок, утонули во время катания на катамаране на озере Свитязь на Волыни.