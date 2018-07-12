В Одесі до України не пустили турецьку сім'ю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У міжнародному аеропорту Одеси до України не пустили турецьку родину з підробленими документами. Про це повідомила прес-служба Одеського прикордонного загону, передає УНН.
"У міжнародному аеропорту Одеси співробітники Держприкордонслужби виявили турецьку сім'ю із підробленими документами. Під час оформлення пасажирів, що прилетіли зі Стамбула, у прикордонників Одеського загону виникли сумніви щодо дійсності документів, які пред'явила турецька родина на паспортний контроль", - йдеться в повідомленні.
Як показала подальша перевірка, спеціалісти зафіксували факти підробки інформаційних сторінок паспортів батька, матері та трьох неповнолітніх дітей 2010, 2013 та 2015 років народження. Інших документів при собі вони не мали.
Згодом, оглядаючи територію пункту пропуску, прикордонники в одному з приміщень знайшли дійсні паспортні документи громадян Туреччини - тільки на інші установчі дані.
Як з'ясувалося, перед проходженням прикордонного контролю батьки викинули ці документи. Підробки вилучили встановленим порядком. Турецьку родину до України не пустили. Прийнято рішення про заборону їм в'їзду до країни протягом трьох років.
Нагадаємо, п'ятьох громадян Іраку, які прилетіли у харківський аеропорт рейсом із Туреччини, не пустили до України.