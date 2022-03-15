В Одесі чутно постріли: проходять навчання

Зазначимо, що 15 березня стало відомо, що військові кораблі РФ відійшли від берегів Одеси. Як повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, противник намагається психологічно натиснути постійним маневруванням кораблів, але Збройні Сили України готові давати відсіч.



Зазначимо, 14 березня голова Одеської ОВА Максим Марченко стверджував, що є загроза висадки десанту на одеське узбережжя. Утім, українські військові цілком готові до цього.