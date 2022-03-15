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19:03 • 65317 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 113358 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 109383 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 104231 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 85823 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 88524 просмотра

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В Одессе слышны выстрелы: проходят учения

В Одессе слышны выстрелы: проходят учения

Киев • УНН

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ОДЕССА. 15 марта. УНН. 15 марта в Одессе слышны выстрелы. Причина этого - учения на территории Таировской территориальной громады. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета, сообщает УНН.

Отметим, что 15 марта стало известно, что военные корабли РФ отошли от берегов Одессы. Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, противник пытается психологически надавить постоянным маневрированием кораблей, но Вооруженные Силы Украины готовы давать отпор.

Отметим, 14 марта председатель Одесской ОВА Максим Марченко утверждал, что есть угроза высадки десанта на одесское побережье. Впрочем, украинские военные целиком готовы к этому.

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