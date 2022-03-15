В Одессе слышны выстрелы: проходят учения

Отметим, что 15 марта стало известно, что военные корабли РФ отошли от берегов Одессы. Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, противник пытается психологически надавить постоянным маневрированием кораблей, но Вооруженные Силы Украины готовы давать отпор.

Отметим, 14 марта председатель Одесской ОВА Максим Марченко утверждал, что есть угроза высадки десанта на одесское побережье. Впрочем, украинские военные целиком готовы к этому.