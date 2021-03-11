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В ОБСЄ США звинувачують Росію у дезінформації щодо вакцин Pfizer і Moderna

В ОБСЄ США звинувачують Росію у дезінформації щодо вакцин Pfizer і Moderna

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Представник США при ОБСЄ Кортні Остріен звинуватила Росію в поширенні дезінформації про вакцини. Про це пише УНН з посиланням на “Голос Америки”.

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Тимчасова повірена у справах США при Організації з безпеки і співпраці в Європі Кортні Остріен заявила, що Росія підриває довіру до вакцин, поширюючи дезінформацію про вакцинах, ефективність і безпека яких науково доведена.

Цитата

“Прикро, що чотири російські онлайн-платформи, пов’язані з російськими спецслужбами, були помічені в поширенні дезінформації про неросійські вакцини (включаючи вакцини, вироблені Pfizer і Moderna). Тим самим Росія безвідповідально ставить під загрозу глобальну довіру до вакцин і здоров’я людей в усьому світі, поширюючи дезінформацію про вакцини, ефективність і безпека яких науково доведена”, — сказала Остріен.

Остріен додала, що США поділяють мету максимально широкого поширення безпечних і ефективних вакцин в регіоні ОБСЄ і в усьому світі, і тому мають намір до 2022 року виділити два мільярди доларів на фінансування Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI), що зробить країну найбільшим донором ініціативи COVAX.

Нагадаємо

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що чотири російських сайти поширювали дезінформацію про дві вакцини, схвалених в США. Речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що адміністрація президента Джо Байдена відстежує пов’язані з російськими спецслужбами зусилля з підриву репутації вакцин проти коронавірусу, розроблених компаніями Moderna і Pfizer.

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