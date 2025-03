Держдеп США звинуватив Росію у дезінформації про американські вакцини від COVID-19

Деталі

“Очевидно, що Росія вдається до своїх старих прийомів і тим самим потенційно піддає людей ризику через поширення дезінформації про вакцини, які, як ми знаємо, рятують життя кожен день”, — сказав Прайс.

Прайс не уточнив, про які сайти йдеться. Інший представник Держдепартаменту повідомила Reuters, що це сайт News Front, який контролює ФСБ, і сайти New Eastern Outlook і Oriental Review, якими управляє Служба зовнішньої розвідки (СЗР). Також в дезінформації брав участь сайт Rebel Inside, контрольований ГРУ, але зараз він неактивний, додала вона.

Прес-секретарка Білого дому Дженніфер Псакі також підтвердила, що, за даними американської влади, Росія поширює дезінформацію про вакцини американських компаній Moderna і Pfizer.

Контекст

7 березня The Wall Street Journal повідомила про російську дезінформацію проти західних вакцин з посиланням на Центр глобальної взаємодії при Держдепартаменті США. На початку лютого про це ж писала The New York Times. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив The Wall Street Journal, що російські спецслужби не мають відношення до критики західних вакцин.

На даний момент Управління з контролю за продуктами харчування і лікарськими препаратами США схвалило для застосування вакцини трьох виробників: Pfizer/BioNTech, Moderna і Janssen (належить корпорації Jonson & Jonson).