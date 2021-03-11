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В ОБСЕ США обвиняют Россию в дезинформации относительно вакцин Pfizer и Moderna

В ОБСЕ США обвиняют Россию в дезинформации относительно вакцин Pfizer и Moderna

Киев  •  УНН

 • 13663 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Представитель США при ОБСЕ Кортни Остриен обвинила Россию в распространении дезинформации о вакцинах. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Детали

Временно поверенная в делах США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кортни Остриен заявила, что Россия подрывает доверие к вакцинам, распространяя дезинформацию о вакцинах, эффективность и безопасность которых научно доказана.

Цитата

“Прискорбно, что четыре российские онлайн-платформы, связанные с российскими спецслужбами, были замечены в распространении дезинформации о нероссийских вакцинах (включая вакцины, произведенные Pfizer и Moderna). Тем самым Россия безответственно ставит под угрозу глобальное доверие к вакцинам и здоровье людей во всем мире, распространяя дезинформацию о вакцинах, эффективность и безопасность которых научно доказана”, — сказала Остриен.

Остриен добавила, что США разделяют цель максимально широкого распространения безопасных и эффективных вакцин в регионе ОБСЕ и во всем мире, и поэтому намерены до 2022 года выделить два миллиарда долларов на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), что сделает страну крупнейшим донором инициативы COVAX.

Напомним

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что четыре российских сайты распространяли дезинформацию о двух вакцины, одобренных в США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента Джо Байдена отслеживает связанные с российскими спецслужбами усилия по подрыву репутации вакцин против коронавируса, разработанных компаниями Moderna и Pfizer.

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