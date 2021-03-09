Белый дом следит за российской кампанией по дезинформации касательно вакцин
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Пресс-секретарь Белого дома Джен Дженнифер Псаки заявила в понедельник, что администрация президента Джо Байдена отслеживает связанные с российскими спецслужбами усилия по подрыву репутации вакцин против коронавируса, разработанных компаниями Moderna и Pfizer. Об этом она заявила на брифинге для прессы, передает УНН.
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“Мы знаем об этом, следим за этим и делаем соответствующие шаги”, — сказала Псаки.
Детали
В воскресенье представитель Госдепартамента рассказал, что Соединенные Штаты обнаружили три подконтрольных российскими спецслужбам онлайн-издания, которые распространяют негативную информацию о вакцины Pfizer и Moderna.
По словам Псаки, эти издания “распространяют множество видов дезинформации, в том числе о вакцинах Pfizer и Moderna, а также о международных организациях, военные конфликты, протесты и любые другие вопросы, которые вызывают разногласия, чем они могут воспользоваться в своих целях”.
Что предшествовало
Об обнаружении этой кампании первой сообщила в воскресенье газета Wall Street Journal. Представитель Кремля в комментарии изданию опроверг утверждение о том, что Россия распространяет ложную информацию о вакцины.
“Мы будем бороться с дезинформацией всеми имеющимися у нас инструментами. Мы, безусловно, знакомы с подходом и тактикой российских кампаний дезинформации”, — сказала Псаки, добавив, что администрация президента Джо Байдена “при любой возможности” будет повторять, что вакцины безопасны.