Білий дім стежить за російською кампанією дезінформації щодо вакцин
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила в понеділок, що адміністрація президента Джо Байдена відстежує пов’язані з російськими спецслужбами зусилля з підриву репутації вакцин проти коронавірусу, розроблених компаніями Moderna і Pfizer. Про це вона заявила під час брифінгу для преси, передає УНН.
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“Ми знаємо про це, стежимо за цим і робимо відповідні кроки”, — сказала Псакі.
Деталі
У неділю речник Держдепартаменту розповів, що Сполучені Штати виявили три підконтрольних російським спецслужбам онлайн-видання, які поширюють негативну інформацію про вакцини Pfizer і Moderna.
За словами Дженніфер Псакі, ці видання “поширюють безліч видів дезінформації, в тому числі про вакцинах Pfizer і Moderna, а також про міжнародні організації, військові конфлікти, протести і будь-які інші питання, які викликають розбіжност, чим вони можуть скористатися в своїх цілях”.
Що передувало
Про виявлення цієї кампанії першою повідомила в неділю газета Wall Street Journal. Представник Кремля в коментарі виданню спростував твердження про те, що Росія поширює неправдиву інформацію про вакцини.
“Ми будемо боротися з дезінформацією усіма наявними у нас інструментами. Ми, безумовно, знайомі з підходом і тактикою російських кампаній дезінформації ”, - сказала Дженніфер Псакі, додавши, що адміністрація президента Джо Байдена “за будь-якої можливості” буде повторювати, що вакцини безпечні.