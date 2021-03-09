Білий дім стежить за російською кампанією дезінформації щодо вакцин

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила в понеділок, що адміністрація президента Джо Байдена відстежує пов’язані з російськими спецслужбами зусилля з підриву репутації вакцин проти коронавірусу, розроблених компаніями Moderna і Pfizer. Про це вона заявила під час брифінгу для преси, передає УНН.

Цитата

“Ми знаємо про це, стежимо за цим і робимо відповідні кроки”, — сказала Псакі.

Деталі

У неділю речник Держдепартаменту розповів, що Сполучені Штати виявили три підконтрольних російським спецслужбам онлайн-видання, які поширюють негативну інформацію про вакцини Pfizer і Moderna.

За словами Дженніфер Псакі, ці видання “поширюють безліч видів дезінформації, в тому числі про вакцинах Pfizer і Moderna, а також про міжнародні організації, військові конфлікти, протести і будь-які інші питання, які викликають розбіжност, чим вони можуть скористатися в своїх цілях”.

Що передувало

Про виявлення цієї кампанії першою повідомила в неділю газета Wall Street Journal. Представник Кремля в коментарі виданню спростував твердження про те, що Росія поширює неправдиву інформацію про вакцини.

“Ми будемо боротися з дезінформацією усіма наявними у нас інструментами. Ми, безумовно, знайомі з підходом і тактикою російських кампаній дезінформації ”, - сказала Дженніфер Псакі, додавши, що адміністрація президента Джо Байдена “за будь-якої можливості” буде повторювати, що вакцини безпечні.

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