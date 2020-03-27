В ОБСЄ розповіли про підсумки переговорів контактної групи щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На черговому засіданні контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, яке проходило в форматі відеоконференції, ОБСЄ закликала сторони ввести глобальне перемир'я в зв'язку з пандемією коронавірусу, зупинити бойові дії і ввести режим припинення вогню. Про це заявила спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау після чергової зустрічі контактної групи і її робочих підгруп, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОБСЄ.
"Регулярні зустрічі тристоронньої контактної групи і її робочих груп були проведені у формі відеоконференцій з 24 по 26 березня у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19 і пов'язаними з нею обмеженнями, введеними як Україною, так і Російською Федерацією. Я закликаю сторони конфлікту відгукнутися на ініціативу Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша ввести глобальне перемир'я в зв'язку з поширенням пандемії, негайно повністю зупинити бойові дії і ввести режим припинення вогню", - заявила дипломат.
Вона також звернулася до сторін із закликом "зробити все необхідне, щоб заходи боротьби з коронавірусом не стали додатковою перешкодою для повного і вільного доступу СММ по всій території України відповідно до її мандату".
Вільний перетин лінії зіткнення, підкреслила Грау, є важливим і для діяльності міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
"У центрі уваги робочої групи з безпеки були дискусії щодо визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів. Однак для вирішення цього питання ще знадобляться додаткові зусилля. Під час обговорення протимінної діяльності учасники робочої групи зійшлися на думці про її необхідність, підкреслюючи при цьому особливу важливість розмінування цивільних об'єктів і їхніх околиць. Гуманітарна робоча група розглядала питання відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення в Луганській області. Також обговорювалася підготовка до наступного обміну утримуваними", - повідомила представник ОБСЄ в Україні.
Окрім того, з її слів, у центрі уваги економічної робочої групи були актуальні питання водопостачання через лінію зіткнення в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також було порушено тему виплати пенсій.
"Політична робоча група обговорювала питання, пов'язані з особливим статусом ОРДО і ОРЛО, як передбачено Мінськими угодами. Учасники також взяли до відома факт обговорення проекту Консультативної ради в "нормандському форматі", - додала Грау.
Нагадаємо, на засіданні ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі обговорювали питання безпеки ситуації на Донбасі і обміну.