В ОБСЄ розповіли про підсумки переговорів контактної групи щодо Донбасу

КИЇВ. 27 березня. УНН. На черговому засіданні контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, яке проходило в форматі відеоконференції, ОБСЄ закликала сторони ввести глобальне перемир'я в зв'язку з пандемією коронавірусу, зупинити бойові дії і ввести режим припинення вогню. Про це заявила спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау після чергової зустрічі контактної групи і її робочих підгруп, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОБСЄ.