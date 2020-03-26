Контактная группа по Донбассу провела видеоконференцию: речь шла о взаимном освобождении удерживаемых лиц

КИЕВ. 26 марта. УНН. Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое в связи с распространением эпидемии коронавируса проходило в формате видеоконференции. Обсуждали вопросы безопасности ситуации на Донбассе и обмена пленных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.