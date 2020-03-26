Контактна група щодо Донбасу провела відеоконференцію: йшлося про взаємне звільнення утримуваних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, яке у зв’язку з поширенням епідемії коронавірусу проходило у форматі відеоконференції. Обговорювали питання безпекової ситуації на Донбасі та обміну полонених. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, яке у зв’язку з поширенням епідемії коронавірусу проходило у форматі відео конференції”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що ключові питання, які були порушені українською стороною, стосувалися безпекової ситуації на Донбасі та взаємного звільнення утримуваних осіб.
“Українська сторона підтвердила відданість режиму стійкого та повного припинення вогню та закликала учасників ТКГ підтримати цю ініціативу. Також триває робота над формуванням списків у межах взаємного звільнення утримуваних осіб”, — додається у повідомленні.
Крім того, учасники ТКГ продовжили консультації щодо наступних ділянок розведення сил і засобів, зважаючи передусім на гуманітарні критерії.
Повідомляється, що під час засідання жодних документів підписано не було.
Як раніше повідомляв УНН, через формат роботи у режимі онлайн на фоні ситуації з коронавірусом на нинішньому засіданні тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі рішення про створення “консультативної ради” підписано бути не може фізично.