В ОБСЕ рассказали об итогах переговоров контактной группы по Донбассу

КИЕВ. 27 марта. УНН. На очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое проходило в формате видеоконференции, ОБСЕ призвала стороны ввести глобальное перемирие в связи с пандемией коронавируса, остановить боевые действия и ввести режим прекращения огня. Об этом заявила специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау после очередной встречи контактной группы и ее рабочих подгрупп, передаёт УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОБСЕ.