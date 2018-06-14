В обхід санкцій: за російські тест-системи Україна платить як за свої

Про те, хто керує компанією та на яких підставах вона взагалі здійснює свою роботу на території нашої держави УНН поспілкувався з екс-директором підприємства Олегом Шкурдаєм. Він керував ТОВ “Діагностичні системи Україна” задовго до початку військового конфлікту на Сході країні і достеменно знає, як російський товар сьогодні “перетворюють” на український.

— Судячи із даних Реєстрів, ТОВ “Діагностичні системи Україна” є філією російської компанії з Нижнього Новгорода. Тому цікавить питання, чи має “українська дочка” власні виробничі потужності в Україні чи весь товар таки йде з РФ?

— Так, власник і директор ТОВ “Діагностичні системи Україна” росіянин, громадянин Росії — Костянтин Бурков. І так, це дочірнє підприємство російського підприємства з аналогічною назвою, що працює у Нижньому Новгороді.

Загалом, у нас законодавство, на разі, не забороняє продаж продукції з РФ, якщо на ній вказано, що вона — українська. По суті, просто переклеюють етикетку, і в такий спосіб обходять можливі заборони та санкції. Саме за такою схемою працює і компанія “Діагностичні системи Україна”. Цей момент у нас ніяк не регламентовано. Насправді ж, вся продукція, і тест-системи цієї фірми, приходять із Росії. Тут вони просто змінюють етикетку, нібито, медзасоби українські. І все.

А Бурков старший (Анатолій Бурков, директор і власник ТОВ “НПО “Діагностичні системи” у Нижньому Новгороді — ред.) і Бурков молодший (Костянтин Бурков, директор і власник ТОВ "Діагностичні системи Україна“) - громадяни Росії.

— Тобто, виходить, що жодних антиросійських санкцій до компанії “Діагностичні системи Україна”, попри явне російське коріння, застосовано не було?

— Саме так. У нас є положення, що якщо країна-виробник товару — агресор, тобто РФ, то санкції працюють. Але ж ТОВ “Діагностичні системи Україна” зареєстроване у Києві, по документах, вони, ніби, все роблять в Україні.

— Але, кінцевий власник компанії таки росіянин. Тож чи мають запрацювати у такому випадку антиросійські санкції РНБО?

— Так, мають.

— Українські лікарні на сьогодні масово купують продукцію у “російської дочки”. В системі “Прозоро” чимало прикладів таких угод. Які є легальні шляхи припинення цього російського бізнесу в Україні?

— Я наведу приклад Одеської області. У багатьох тендерах там замовники застосовують пункти, які забороняють наявність російських акціонерів чи власників у компаній, які подаються на участь у закупівлях. А от на Західній Україні таких обмежувальних пунктів не застосовують і вони купують у фірм, як ТОВ “Діагностичні системи Україна”. Тому, я бачу шлях виходу із ситуації у чіткому прописанні тендерних умов.

Як писав УНН, Міжнародна організація Crown Agents, яка проводить закупівлі виробів медичного призначення та ліків на замовлення Міністерства охорони здоров’я України, хоче придбати у ТОВ “Діагностичні системи Україна” майже 2000 тест-систем.

У разі, якщо договори між Crown Agents та “російською дочкою” таки буде підписано, то Україна заплатить бізнесу з РФ близько 120 тис. доларів.