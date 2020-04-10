В ОАЕ готується літак до України з гуманітарною допомогою - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Об’єднаних Арабських Еміратах готується літак в Україну з 10 тоннами гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом. Про це на брифінгу повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Зараз в ОАЕ готується літак, який привезе до України 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом", - сказав Кулеба.
За його словами, до України доставлять медичні комбінезони, халати, руквички, маски, санітайзери.
Нагадаємо, за інформацією МЗС, до посольств і консульств України за кордоном звернулися за допомогою понад 15 тис. українців, з яких майже 9 тис. хочуть повернутися додому.