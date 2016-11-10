В О.Лукашенка повідомили, що П.Порошенко вибачився за інцидент із літаком авіакомпанії "Белавіа"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У прес-службу президента Білорусі Олександа Лукашенка повідомили, що під час телефонної розмови Президент України Петро Порошенко вибачився за інцидент з цивільним літаком авіакомпанії "Белавіа" і поінформував, що "винні покарані", передає УНН.
"...Петро Порошенко вибачився за інцидент з цивільним літаком авіакомпанії "Бєлавіа" і поінформував Президента Білорусі, що винні покарані", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у прес-службі президента Білорусі повідомили, що глави держав домовилися, що відповідні служби найближчим часом проведуть консультації про співпрацю в області безпеки для запобігання подібних інцидентів надалі.
Як повідомляв УНН, 21 жовтня літак авіакомпанії “Белавіа” був повернений в аеропорт Жуляни в Києві.
Нагадаємо, громадянин Вірменії Армен Мартиросян, через якого літак авіакомпанії “Белавіа” повернули у столичний аеропорт "Жуляни", подає позов у суд Києва.