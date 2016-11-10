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У А.Лукашенко сообщили, что П.Порошенко извинился за инцидент с самолетом авиакомпании "Белавиа"

У А.Лукашенко сообщили, что П.Порошенко извинился за инцидент с самолетом авиакомпании "Белавиа"

Киев • УНН

 • 11043 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В пресс-службе президента Беларуси Александа Лукашенко сообщили, что во время телефонного разговора Президент Украины Петр Порошенко извинился за инцидент с гражданским самолетом авиакомпании "Белавиа" и сообщил, что "виновные наказаны", передает УНН.

"...Петр Порошенко извинился за инцидент с гражданским самолетом авиакомпании "Белавиа" и проинформировал Президента Беларуси, что виновные наказаны", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе президента Беларуси сообщили, что главы государств договорились, что соответствующие службы в ближайшее проведут консультации о сотрудничестве в области безопасности для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем.

Как сообщал УНН, 21 октября самолет авиакомпании "Белавиа" был возвращен в аэропорт Жуляны в Киеве.

Напомним, гражданин Армении Армен Мартиросян, из-за которого самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в столичный аэропорт "Жуляны", подает иск в суд Киева.

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