У А.Лукашенко сообщили, что П.Порошенко извинился за инцидент с самолетом авиакомпании "Белавиа"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В пресс-службе президента Беларуси Александа Лукашенко сообщили, что во время телефонного разговора Президент Украины Петр Порошенко извинился за инцидент с гражданским самолетом авиакомпании "Белавиа" и сообщил, что "виновные наказаны", передает УНН.
"...Петр Порошенко извинился за инцидент с гражданским самолетом авиакомпании "Белавиа" и проинформировал Президента Беларуси, что виновные наказаны", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе президента Беларуси сообщили, что главы государств договорились, что соответствующие службы в ближайшее проведут консультации о сотрудничестве в области безопасности для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем.
Как сообщал УНН, 21 октября самолет авиакомпании "Белавиа" был возвращен в аэропорт Жуляны в Киеве.
Напомним, гражданин Армении Армен Мартиросян, из-за которого самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в столичный аэропорт "Жуляны", подает иск в суд Киева.