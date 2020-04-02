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В НСЗУ планують за два дні підписати договори з усіма медзакладами в рамках медреформи

В НСЗУ планують за два дні підписати договори з усіма медзакладами в рамках медреформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Національна служба здоров’я підписала 96% договорів з закладами, які надають спеціалізовану медичну допомогу в Україні в рамках медреформи, і за два дні планує підписати решту і завершити договірну кампанію. Про це під час онлайн-брифінгу щодо запуску другої хвилі медичної реформи в умовах пандемії сказав директор Департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський, передає УНН.

“Компанія з підписання договорів між Національною службою здоров’я України і закладами, які надають спеціалізовану медичну допомогу в Україні, майже завершена. Ми підписали 96% договорів на сьогоднішній день, з обох сторін. Залишилась невелика частина, яка очікує на технічні правки з боку закладів охорони здоров’я і ми сподіваємось, що протягом двох днів — сьогодні і завтра, повністю буде завершена договірна компанія”, — сказав Андрій Віленський.

Він додав, що протягом лютого та березня заклади охорони здоров’я активно готувалися і опановували електронні засоби передачі інформації.

Нагадаємо, в НСЗУ розповіли про новий принцип фінансування медзакладів.

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