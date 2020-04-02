У НСЗУ розповіли про новий принцип фінансування медзакладів

“З’являється новий принцип фінансування. Ми почали вирівнювати дві дуже суттєві диспропорції, які існували протягом років в медичній системі України. Вперше в фінансуванні різних видів захворювань. Коли на лікування інсультів та інфарктів, від яких страждає велика кількість українців, виділялось по півмільярда гривень на рік, а на стоматологічну допомогу, яка вже багато років не є безоплатною, виділялося понад мільярд”, — сказала Оксана Мовчан.

Вона додала, що також є диспропорція у фінансуванні конкретних послуг, наприклад, коли під час лікування інсульту одні лікарі використовують неефективні ліки, які призводять до інвалідності, а інші — ефективні, однак вони обходились державі в однакову суму. Також вартість лікування хворих сильно різнилася в різних областях України.

“Коли нам кажуть, що в якісь лікарні НСЗУ забрало гроші — ми їх не забрали, ми зменшили їх, виходячи з принципу "За що ми платимо“. За вугілля або за травмолітик. І віддали тій лікарні, яка цей травмолітик зможе зробити. Загалом, якщо казати про фінансування, то майже 70% лікарень по всій країні отримали більше, ніж за субвенцією 2015 року”, — зазначила Оксана Мовчан.

Нагадаємо, НСЗУ уклала договори з 1,5 тис. закладів.