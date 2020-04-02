В НСЗУ планируют за два дня подписать договоры со всеми медучреждениями в рамках медреформы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Национальная служба здоровья подписала 96% договоров с учреждениями, которые оказывают специализированную медицинскую помощь в Украине в рамках медреформы, и за два дня планирует подписать остальные и завершить договорную кампанию. Об этом во время онлайн-брифинга о запуске второй волны медицинской реформы в условиях пандемии сказал директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, передает УНН.
“Компания по подписанию договоров между Национальной службой здоровья Украины и учреждениями, которые предоставляют специализированную медицинскую помощь в Украине, почти завершена. Мы подписали 96% договоров на сегодняшний день, с обеих сторон. Осталась небольшая часть, которая ожидает технические правки со стороны учреждений здравоохранения и мы надеемся, что в течение двух дней — сегодня и завтра, полностью будет завершена договорная компания”, — сказал Андрей Виленский.
Он добавил, что в течение февраля и марта учреждения здравоохранения активно готовились и овладевали электронные средства передачи информации.
Напомним, в НСЗУ рассказали о новом принципе финансирования медучреждений.