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Блакитні спіралі на нічному небі вразили жителів Нової Зеландії

Блакитні спіралі на нічному небі вразили жителів Нової Зеландії

Київ • УНН

 • 318771 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У неділю, 19 червня, на нічному небі на острові Стюарт (Ракіура) у Новій Зеландії помітили дивні спіральні світлові утворення блакитного кольору. У соціальних мережах розповсюдилися різні теорії щодо їх походження: від інопланетян до іноземних ракет. Про це пише УНН, посилаючись на The Guardian.

Деталі

Гід зі спостереження на острові Стюарт, Аласдер Бернс, отримав повідомлення від друга з проханням вийти на вулицю та подивитися на нічне небо. Коли він поглянув, то побачив серед темряви величезну блакитну спіраль світла.

"Це виглядало як величезна спіральна галактика, яка просто висить на небі й повільно дрейфує. Досить моторошне відчуття", – сказав гід.

Групи в соціальних мережах, які спостерігають за зірками та займаються любительською астрономією, висловили різні теорії щодо походження спіралей – від НЛО до іноземних ракет та комерційних показів. Та як зазначив професор Річард Істер, фізик з Оклендського університету, хмари такого характеру зазвичай іноді траплялися, коли ракета виводила супутник на орбіту.

Цитата

"Коли паливо викидається із задньої частини, у вас є вода та вуглекислий газ, які на короткий час утворюють хмару в космосі, освітлену сонцем. Геометрія орбіти супутника, а також те, як ми сидимо відносно Сонця – ця комбінація речей була якраз правильна, щоб створити ці абсолютно дивні хмари, які було видно з Південного острова", - пояснив вчений.

Істер припускає, що ця ракета, ймовірно, була запуском Globalstar із SpaceX, яку компанія відправила на низьку навколоземну орбіту біля мису Канаверал у Флориді в неділю, 19 червня.

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