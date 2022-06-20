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Голубые спирали на ночном небе поразили жителей Новой Зеландии

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. В воскресенье, 19 июня, на ночном небе на острове Стюарт (Ракиура) в Новой Зеландии заметили удивительные спиральные световые образования голубого цвета. В социальных сетях распространились разные теории относительно их происхождения: от инопланетян до иностранных ракет. Об этом пишет УНН, ссылаясь на The Guardian.

Детали

Гид по наблюдению на острове Стюарт, Аласдер Бернс, получил сообщение от друга с просьбой выйти на улицу и посмотреть на ночное небо. Когда он посмотрел, то увидел среди темноты огромную голубую спираль света. 

"Это выглядело как огромная спиральная галактика, которая просто висит на небе и медленно дрейфует. Достаточно жуткое ощущение", – сказал гид.

Группы в социальных сетях, наблюдающие за звездами и занимающиеся любительской астрономией, высказали разные теории относительно происхождения спиралей – от НЛО до иностранных ракет и коммерческих показов. Но как заметил профессор Ричард Истер, физик из Оклендского университета, облака такого характера обычно иногда получались, когда ракета выводит спутник на орбиту.

Цитата

"Когда топливо выбрасывается из задней части, у вас есть вода и углекислый газ, которые на короткое время образуют облако в космосе, освещенное солнцем. Геометрия орбиты спутника, а также то, как мы сидим в отношении Солнца – эта комбинация вещей была как раз правильной, чтобы создать эти совершенно странные облака, которые были видны с Южного острова", — пояснил ученый.

Истер предполагает, что эта ракета, вероятно, была запуском Globalstar из SpaceX, которую компания отправила на низкую околоземную орбиту у мыса Канаверал во Флориде в воскресенье, 19 июня.

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